شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيي حفلتين في أمريكا.. 25 و26 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم إيهاب توفيق حفلتين في أمريكا يوم 25 و26 من شهر أبريل الجاري، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها سحرانى وياسلام وأحلى منهم وغيرهم.

وطرح مؤخرًا النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

وكان ظهر إيهاب توفيق في مسلسل عايشة الدور، والذي ناقش أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

