إنسحاب تولغا ساريتاش من "المنظمة" ؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت أخبار تفيد انسحاب النجم التركي تولغا ساريتاش من مسلسل المنظمة، وذلك بعد طرد زميلته الممثلة التركية إيبوكي بوسات منه، الا ان الصحفية بيرسين نفت هذا الخبر، مشيرة الى ان تولغا ما زال بطل العمل ولن ينسحب.
الجدير ذكره ان إيبوكي بوسات كانت قد من مسلسل "المنظمة" بسبب دعمها لجهة معارضة للدولة التركية، وبعدها قد تعرّض بطل العمل تولغا ساريتاش للعديد من الإنتقادات بسبب عدم مدافعته عنها، فقد طلبوا منه الإنسحاب من العمل، الا ان لم يرد واكتفى بإغلاق خاصية التعليقات عنده عبر صفحته الخاصة.
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