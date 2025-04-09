ضحك ورقص وغناء... هكذا احتفل ويل سميث بيوم ميلاد جاكي شان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 05:54 مساءً - على الرغم من أن ويل سميث وجاكي شان بطلا أكشن وحركة، إلا أنهما لم يجتمعا في بطولة فيلم سينمائي، ولكن يبدو أن علاقتهما تأخذ إطاراً آخر بعيداً عن السينما، وهذا ما ظهر من خلال مقطع فيديو بثه ويل سميث عبر حسابه على إنستغرام مع جاكي شان.

ويل سميث يحتفل بيوم ميلاد جاكي شان بفيديو طريف

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بمناسبة يوم ميلاد جاكي شان الذي وافق 7 أبريل، شارك ويل سميث تهنئته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ظهر من خلاله هو وجاكي شان يغنيان ويؤديان حركات راقصة التي انتهت بسقوطهما بشكلٍ فكاهي.

ظهر سميث في بداية الفيديو حاملاً قطعة كب كيك قائلاً: "صديقي جاكي... يوم ميلاد سعيد"، ثم بشكلٍ هستيري يرقص ويغني الاثنان ثم يختل توازنهما ويقعان، وعلق ويل سميث على مقطع الفيديو قائلاً: "يوم ميلاد سعيد جاكي شان!! لم أجد فيديو لنا معاً، لكن هذا قريب جداً، أليس كذلك؟".

العمل الوحيد الذي جمع ويل سميث وجاكي شان

على الرغم من أن نجمي الأكشن لم يظهرا على الشاشة معاً، إلا أنه ثمة عمل واحد جمعهما وهو فيلم The Karate Kid، الذي قام ببطولته جاكي شان مع ابن ويل سميث؛ جادين سميث، بينما كان ويل سميث وزوجته جادا بينيكيت سميث من بين منتجي الفيلم.

وتدور قصة الفيلم حول أم عزباء اضطرها العمل إلى الانتقال من الولايات المتحدة إلى الصين مع ابنها الصغير البالغ من العمر 12 عاماً، يمارس رياضة الكونغ فو التي علمه إياها أحد المعلمين، لتتغير حياته وحياة والدته للأفضل.

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