يسرا اللوزي: عانيت من الاكتئاب.. وشخصيتي في “لام شمسية” تشبهني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة يسرا اللوزي ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، كاشفة مفاجأة كبرى عن دورها في مسلسل “لام شمسية”.

قالت يسرا: “عانيت في حياتي لفترة من أدوية الاكتئاب وموّتت كل المشاعر جوايا ومش ببقى عارفة أنا مبسوطة ولا متضايقة زي اللي كانت بتعاني منه شخصية رباب في لام شمسية”.

أضافت: “فرحت لما المخرج كريم الشناوي اتصل بي، وقلت لزوجي الشناوي كلمني وهكون معاه في المسلسل، كما إني وافقت على العمل بعد المكالمة مباشرة”.

واستكملت: “لما المخرج بعتلي رسالة، كنت وقتها في برلين بصور، وفجأة لقيته بيكلمني ويبعتلي رسالة فرحت جدًا”.

وأشارت الى أنها تُقدّر أسلوب عمل المخرج كريم الشناوي وتستمتع بالتعاون معه، قائلة: “بحب شغله جدًا، دايمًا طريقته سلسة، مفيش تعقيدات، والأكتر حاجة بحبها فيه هي استخدامه الذكي للحظات الصمت، وده مش في شخصية رباب بس، لكن في شغله كله”.

يُذكر أن يسرا اللوزي شاركت أيضًا في مسلسل “المداح 5″، بطولة حمادة هلال تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج وشارك في العمل كل من خالد الصاوي، غادة عادل، دارين حداد، هبة مجدي، وآخرين.