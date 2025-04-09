جينيفر أنيستون تتقاضى 20 مليون دولار سنوياً دون عمل...ما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - ما زالت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون تتقاضى مبلغاً بقيمة 20 مليون دولار سنوياً بعد 20 سنة من عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل Friends.

وفي التفاصيل وبالعودة الى عام 2000 كل فرد من الممثلين تلقى عرضاً بقيمة 2% من عائدات المسلسل لكل عقد بث وترخيص. وأصبحت عائدات البرنامج بعد التعاقد مع شركة Warner Bros يقيمة مليار دولار سنوياً. وهذا الأمر يعني أن جينيفر أنيستون ما زالت تتقاضى سنوياً الـ 20 مليون دولار دون تصوير أي حلقة من البرنامج.

يذكر أن بول سكالفور الشهير في عالم عرض الأزياء للرجال في التسعينات قد أفصح أنه واعد جينيفر أنيستون وبعدها كاميرون دياز.