ميغان ماركل تنشر صوراً نادرة لها في طفولتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 08:52 مساءً - استمراراً لحالة التألُّق التي تعيشها ميغان ماركل، دوقة ساسكس، خلال الفترة الحالية؛ فقد أطلقت اليوم أولى حلقات البودكاست الخاص بها "Confessions of a Female Founder"، وذلك بعد نجاح برنامجها الذي أُذيع على إحدى المنصات الرقمية، وبدء استقرار علامتها التجارية "As ever".

ميغان ماركل تشارك الجمهور صوراً لطفولتها

واحتفلت ميغان ماركل، البالغة من العمر 43 عاماً، بأصداء الحلقة الأولى من خلال نشر سلسلة من الصور القديمة لها وهي طفلة، ضمن فرق الكشافة تبيع البسكويت والكعك، وذلك عبْر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

وعلّقت ميغان على الصور قائلة: "يمكن أن تبدأ ريادة الأعمال في سن مبكر. بالمناسبة، بعد كلّ هذه السنوات، مازلت أبيع الكعك!".

وأكملت: "تابعونا لمشاهدة الحلقة الأولى من "اعترافات مؤسسة" مع صديقتي العزيزة whitney".

وفي الصورة الأولى التي نشرتها ميغان، كانت تبتسم بينما ترتدي زيّ الكشافة البني، وتحمل ما يبدو أنه صندوق من الكعك.

وتُظهر اللقطات التالية دوقة ساسكس برفقة بعض زميلاتها من فتيات الكشافة أثناء محاولتهن لبيع الكعك والتقاط صورة تذكارية، كما ظهرت في إحدى الصور وهي تحمل باقة من البلالين.

الحلقة الأولى من بودكاست ميغان ماركل

وشهدت الحلقة الأولى من بودكاست ميغان، انضمام صديقتها المقرّبة، مؤسسة تطبيق Bumble، ويتني وولف هيرد.

وانخرطتا معاً في محادثة عميقة، حيث تحدثت ميغان بصراحة عن تفاصيل تخص الأمومة، بما في ذلك تجرِبتها مع تسمم الحمل بعد الولادة.

ولم توضّح دوقة ساسكس، ما إذا كانت الحالة حدثت بعد ولادة ابنها الأمير آرتشي (5 سنوات) أم ابنتها الأميرة ليليبيت (3 سنوات).

وقالت ميغان: "إنه أمر نادر ومخيف للغاية. والناس لا يعلمون بما يحدث في الكواليس".



ميغان ماركل تتحدث عن البودكاست قبل إطلاقه

وكانت ميغان ماركل قد علّقت على تجرِبتها الأولى مع البودكاست، في تصريحات صحفية سابقة؛ قائلة: "هو برنامج أتحدث فيه مع رائدات أعمال وصديقات حول ليالي الأرق، والدروس المستفادة، والتركيز الدقيق الذي أوصلهن إلى ما هنَّ عليه اليوم".

وسيُركّز البرنامج على رحلتها الريادية في إطلاق علامة As Ever التجارِية لأسلوب الحياة، وسيُجري محادثاتٍ صريحة مع مُؤسِّساتٍ أخريات، من بينهنّ بعض صديقاتها الشهيرات.

وتابعت ماركل: "نحن نغوص في النجاحات والإخفاقات، ونقدّم نصائح تُحوّل الأفكار الصغيرة إلى مشاريع بمليارات الدولارات. وبالطبع، سنحظى بحديثٍ شيّق".

وتتحدث دوقة ساسكس خلال البودكاست عن نجاحات الضيوف وتحدياتهم، وألمَحت دوقة ساسكس إلى أن الأعمال ليست الموضوع الوحيد المطروح؛ بل تطرّقت أحياناً مع ضيوفها إلى موضوعات شخصية. يُذكر أنه في 13 مارس، أعلنت دوقة ساسكس عبْر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أنها ستُقدّم برنامجاً جديداً بعنوان "اعترافات مؤسِّسة"، سيُعرض لأول مرة يوم الثلاثاء 8 أبريل بموسمٍ من ثماني حلقات. وعلّقت: "أنا متحمسة جداً لمشاركة شيء آخر كنت أعمل عليه. أجريتُ محادثات صريحة مع سيدات رائعات حوّلن أحلامهن إلى واقع، وطوّرن أفكاراً صغيرة إلى مشاريع ناجحة للغاية. إنهن يُفصحن عن مشاعرهن، ويشاركن نصائحهن وحيلهن ومغامراتهن، ويسمحن لي، كالعادة، بالاستفادة من أفكارهن بينما أبني مشروعي الخاص. لقد كان الأمر مُلهماً ومُثيراً للدهشة".



