إلهام علي تشارك جمهورها صورًا حديثة لها وهكذا تعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 02:50 مساءً - شاركت الفنانة إلهام علي جمهورها عددًا من الصور لها بإطلالة مميزة ارتدت فيه فستانًا محتشمًا باللون الأحمر وأسدلت شعرها على كتفيها ووضعت ماكياجًا ناعمًا مناسبًا لها وعلقت وكتبت: "صور من المستقبل لعيونكم".

وتفاعل معها جمهورها ومحبيها حيث علقت الفنانة أميرة الشريف وكتبت لها: "الجمال على شكل صورة يا ربي تبارك الرحمن"، فيما كتبت الفنانة مها الغزال: "يا ربي والجمال والأناقة والحلاوة"، فيما كتبت خبيرة المظهر أمل أيوب: "سيدة الشاشة السعودية"، واكتفت الكاتبة الكويتية علياء الكاظمي بوضع عدد من القلوب يدل على اعجابها، فيما علقت الفنانة جود السفياني وكتبت: "حلوه دائما ما شاء الله تبارك الرحمن"، وكتبت إحدى المتابعات: "أحبك فنانتي المفضلة يا اكثر القبول"، فيما كتبت أخرى: "الجمال كله"، وكتبت إحدى المتابعات: "جميلة قلباً وقالباً"، فيما علقت إحدى المتابعات وكتبت: "جميلة الجميلات"، وأنا إحدى المتابعات فكتبت: "احبها والله "،وعلقت متابعة وكتبت: "نجمة السعودية الأولى".

وكانت الفنانة إلهام علي قد نشرت مؤخرًا صورة لها بشخصية "وضحى" بمسلسل شارع الأعشى وفيديو لمجموعة من لقطات لها بالعمل وعلقت وقتها وكتبت: "انطوت صفحة "شارع الأعشى"، شكرًا كبيرًا لكل العاملين والمشاركين، شكراً لكل المحبين والمشجعين، عشت معكم أجمل شهر بتفاعلكم ومحبتكم وتعليقاتكم،ومع نهاية "وضحى" بقول يا حظ من أمه مثل وضحى، احبكم وكل عام وأنتم بخير".

آخر أعمال الفنانة إلهام علي

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وكانت الفنانة إلهام علي قد قدمت بالموسم الرمضاني مسلسل "شارع الأعشى" والذي جسدت فيه دور "وضحى" أم لفتاتين وشابين هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبد الوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين.

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