موعد حفل وائل جسار وهاني شاكر في دبي قاعة أوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 02:50 مساءً - يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل له في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي، وذلك في شهر مايو بتاريخ 3-5-2025 بصحبة الفنان هاني شاكر. وشارك الفنان وائل جسار بوستر الحفل لجمهوره ومتابعيه والذي كتب فيه: "ليلة كلها أحاسيس ومشاعر بتجتمع بحفلة واحدة، الفنان هاني شاكر مع الفنان وائل جسار، في تاريخ 3/5/2025، دبي قاعة أوبرا، استغلو المقاعد".

كما نشر بوستر الحفل الفنان هاني شاكر قبل أيام وكتب فيه: "حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر والسوبر ستار وائل جسار يوم 3 مايو على مسرح دار أوبرا دبي".

View this post on Instagram A post shared by Nora Abulail (@noura_abu_lail)

نشاطات قادمة للفنان وائل جسار

"100 إحساس جديد" تتخطى مليون مشاهدة

ويستعد الفنان وائل جسار لتقديم حفل له مع الفنانة مايا دياب ببرلين بتاريخ 11 إبريل 2025، ونشر مؤخراً بوستر الحفل وكتب: "حفلة برلين بتاريح 11 إبريل ناطركم لنقضي ليلة من العمر"، كما سيحيي حفلاً آخر له مع الفنانة مايا دياب بهولندا بتاريخ 12إبريل 2025، وقد نشر بوستر الحفل مؤخراً وكتب: "حفلة هولندا بتاريخ 12 إبريل استنوني لنقضي سهرة من العمر"، أما آخر حفلاته فكانت مع الفنانة سيرين نور في الأردن 2 إبريل 2025.أما آخر أعمالالتي طرحها، فهي أغنية "100 إحساس جديد"، والتي استطاعت أن تتخطى أكثر من مليون مشاهدة، وهي من كلمات هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج أحمد عبد السلام ماستر خالد سند. وتقول كلماتها:

بحبك موت حبيبي مش بحبك بس أنا

ومعاك بجد بنسى أي كلمة قلتها

رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة

في خوفه وفي كسوفه وغيرته على اللي حبها

بحس معاك بجد بييجي 100 إحساس جديد

بطير لما بشوفك وأزعل أما تغيب أكيد

ده بعدك عني هم وقربك إنت حبيبي عيد

بشوفك أحس دايما بالمشاعر كلها

وبفتكر إني كنت هضيع جيت إنت لحقتني

عرفتك كنت فعلاً أحلى حاجة عرفتها

وعمري ماهنسى إنك في الحياة حببتني

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»