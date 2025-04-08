ريهانا تثير التكهنات بشأن حملها

ميرنا وليد - بيروت - واصلت النجمة العربية ريهانا إثارة تكهنات المعجبين باحتمالية حملها مجددًا بظهورها بملابس فضفاضة يوم الأحد.

ارتدت النجمة، البالغة من العمر 37 عامًا، بدلة رياضية رمادية فضفاضة أثناء تسوقها في مزارع بريستول في لوس أنجلوس.

ريهانا لديها ابنان، آر زد إيه، عامان، وريوت، عام واحد، من شريكها آساب روكي، البالغ من العمر 36 عامًا، لكن إطلالاتها الأخيرة أثارت تكهنات بين المعجبين بأن الزوجين قد ينتظران مولودًا ثالثًا.

ويبدو أن ريهانا ذهبت للتسوق بشهيةٍ خفيفةٍ وهي تستمتع بتناول وجبة خفيفة سريعة داخل المتجر، وأضافت لمساتٍ من الفخامة إلى إطلالتها، بدءًا من حقيبة لويس فويتون الملونة إلى قلادة أنيقة تحتوي على خرز أرجواني لامع وكريستال.

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