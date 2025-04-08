داليا مبارك ترتقي بالأغنية الخليجية.. “كل حساباتي” حكاية عاطفية بصوت فني ناضج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة السعودية داليا مبارك عملها الغنائي الجديد “كل حساباتي”، لتُضيف إلى مسيرتها الفنية المتألقة بصمة جديدة تنبض بالمشاعر الصادقة والصوت العذب. الأغنية جاءت بمستوى فني راقٍ يعكس نضج داليا واختيارها الدقيق لكل تفصيلة موسيقية وشعرية.

“كل حساباتي” من كلمات الأوّل، ألحان عبدالله البدر، توزيع عمر صباغ، وتحت إشراف عام لـ محمد درويش الزرعوني، ليجتمع هذا الفريق الإبداعي على إنتاج عمل متكامل موسيقيًا وشعريًا وأدائيًا.

ولا يمكن الحديث عن هذا العمل دون التوقف عند الحضور الفني اللافت لداليا مبارك، التي استطاعت خلال سنوات قليلة أن ترسّخ مكانتها كواحدة من أهم الأصوات النسائية في الخليج والعالم العربي. تميّزت داليا بخياراتها الراقية، وصوتها الذي يجمع بين القوة والنعومة، وبين الحضور المسرحي والإحساس الصادق. ليست مجرد مطربة تؤدي الأغاني، بل فنانة تعرف كيف تحتضن الكلمة واللحن، وتمنحهما من روحها ما يحوّل العمل إلى تجربة شعورية متكاملة. داليا تمثّل اليوم نموذجًا للفنانة الذكية التي توازن بين جماهيريتها وانتقائيتها، وتُثبت مع كل إصدار جديد أنها ليست عابرة في المشهد، بل حاضرة بقوة، وبهوية فنية مستقلة تستحق الاحترام والتقدير.

في هذا الإصدار، تأخذ داليا المستمع إلى عالم من الحب والدهشة، حيث تعبّر كلمات الأغنية عن تحوّل عاطفي عميق، وتجربة حب لم تكن في الحسبان، لكنها قلبت كل المعايير والموازين:

“أنا من قبْل لا أصادف.. عيونك وآتمنّاها

تصدق كان هذا الحب.. خارج كِلْ حساباتي”

بهذه البداية، ترسم الأغنية لوحة من الذهول الجميل، لتتوالى الأبيات وتتعمّق المشاعر أكثر، متحدثة عن الانتماء، الشغف، وكسر القواعد من أجل من استوطن القلب:

“محينا ما مضى قبْلك.. قواعدنا كسرناها

معك يا لذّة الدنيا.. ويا أجمل خَياراتي”

الصوت الدافئ لداليا مبارك يضفي على الأغنية روحًا صادقة، تُلامس إحساس كل مستمع، بينما ينساب التوزيع الموسيقي بانسجام مع الكلمات، مبرزًا الأحاسيس دون مبالغة أو تكلّف.

ويبرز في أغنية “كل حساباتي” أيضًا بصمة الموزّع الموسيقي عمر صبّاغ، الذي يواصل إثبات مكانته كأحد أبرز الأسماء في عالم التوزيع على الساحة العربية. بأسلوبه العصري وذائقته العالمية، استطاع صبّاغ أن يدمج الإحساس الشرقي الأصيل بروح موسيقية حديثة، ما يجعل من أعماله جسراً فنياً يصل بالموسيقى العربية إلى المستمع الدولي. وفي هذا العمل تحديدًا، قدّم توزيعًا دقيقًا ومتوازنًا، يُظهر الانفعالات العاطفية للنص دون أن يغرق في المبالغة، بل منح الأغنية بُعدًا سمعيًّا راقياً يُضاهي أبرز الإنتاجات العالمية.

“كل حساباتي” ليست مجرّد أغنية، بل حكاية عاطفية تُروى بصوت فني ناضج، يثبت مرة أخرى أن داليا مبارك من النجمات القادرات على تقديم أعمال تحفر مكانها في القلب والذاكرة.

وبهذا العمل الجديد، تؤكد داليا مبارك، أن الأغنية الخليجية قادرة على المنافسة عربيًا وعالميًا، حين تُقدّم بإحساس صادق وإنتاج احترافي متكامل.