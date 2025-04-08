إدوارد يوجه رسالة إلى محمد سامي: بتطلع مني قدرات معرفش أنها جوايا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 11:55 صباحاً - بعد تألقه خلال المارثون الرمصاني 2025 من خلال مسلسل "إش إش"؛ حرص الفنان إدوارد على توجيه رسالة شكر وتقدير للمخرج محمد سامي؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

إدوارد يوجه رسالة إلى محمد سامي

شارك الفنان إدوارد جمهوره ومتابعيه من خلال حسابه على موقع "إنستغرام"؛ صورة جمعته بالمخرجوالفنان علاء مرسي من كواليس مسلسلهما الرمضاني "إش إش"؛ وحرص على توجيه رسالة للمخرجقال فيها: "شكرا المخرج المبدعالاخ والصديق على انك دايما بطلع مني قدرات انا نفسي مكنتش اعرف انها جوايا".

وأكمل إدوارد قائلًا: "الشغل دايما معاك متعة ان شاء الله ترجع بالسلامة لمكانك انا عارف انها فترة استراحة وهترجع اقوي كمان من الاول.. بحبك يا صاحبي".

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وقد حرص المخرج محمد سامي بالرد عليه وذلك من خلال التعليقات حيث قال: "انت جامد يا صاحبي الغالي و جدع و طيب و موهوب و انا بحبك جدا".

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تألق إدوارد في مسلسل "إش إش"

تألق الفنانبشخصية "بوشكاش" خلال أحداث مسلسل "إش إش" والذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وحمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

والمسلسل يغوص في عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة خلال شهر رمضان 2025، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر، عبر إلقاء الضوء على حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى.

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