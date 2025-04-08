زفاف ملكي في العائلة الحاكمة: الأمير أحمد بن سلطان "سهم" والأميرة حصة بنت فيصل

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت العائلة الحاكمة بزفاف الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، المعروف بـ "سهم"، على الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

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وشارك "سهم" صورة عبر حسابه الرسمي تتضمن تاريخ زواجه "5/4/2025"، مع رمز قلب وخاتم زواج.

وحرص الحضور على مشاركة لحظات من الزفاف عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وثّقوا وصول الأمير إلى الحفل وتلقّيه التهاني والتبريكات. كما انتشر مقطع فيديو يظهر شقيق الأمير "سهم"، الأمير مشعل بن سلطان، وهو يؤدي العرضة السعودية برفقة نجله في الزفاف.

ومن جانبها، هنّأت الفنانة أصالة نصري الأمير أحمد: "يا خلوق يا موهوب يا لطيف وطيّب ومحبوب، مبروك. الله يبارك لنا فيك وكلّ الخير تشوفه وكلّ السعادة تغمرك، يا مَن غمرت العالم العربي كلّه بألحانك العظيمة المليئة موهبة فذّة غير عادية، مثلما أنت إنسان غير عادي". وأضافت: "أمير لقب تستحقّه ويستحقّك، مبروك يا حبيبنا يا غالينا يا سهم".