شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد سلسلة The Rookie لـ موسم ثامن يطرح خلال العام الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ABC تجديد مسلسل The Rookie لـ موسم ثامن يعرض في الموسم التليفزيونى 2025-2026، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وذلك قبل انتهاء عرض الموسم السابع من العمل في خلال الشهر المقبل.

وذلك بعدما خرج النجم العالمى ترو فالنتينو من حسابات المشاركة فى الموسم السابع من سلسلة The Rookie، الذى يعرض على شبكة ABC، وذلك بعدما انضم فالنتينو إلى المسلسل باسم آرون ثورسن خلال الموسم الموسم الرابع وأصبح بطل من أبطال السلسلة الرئيسين فى الموسم الخامس، وجاء ذلك وفقاً للتقرير الذى نشر على موقع "TVSERIESFINALE".

يدور مسلسل The Rookie في إطارى درامي بوليسي، ويقوم ببطولته كل من ناثان فيليون، أليسا دياز، ريتشارد تي جونز، ميليسا أونيل، إريك وينتر، ميكيا كوكس، شون أشمور، وجينا ديوان.

ويدور مسلسل The Rookie حول جون نولان (فيليون) رجل مطلق في منتصف العمر من ولاية بنسلفانيا. يمتلك شركة إنشاءات لكنه قرر التخلي عن حياته القديمة لمتابعة مهنة جديدة كضابط شرطة في قسم شرطة لوس أنجلوس، وبعد أن تخرج من أكاديمية الشرطة وأصبح أكبر مبتدئ في القوة، يعمل مع الرقيب ويد جراي (جونز)، والمحقق أنجيلا لوبيز (دياز)، وضباط التدريب نيلا هاربر (كوكس) وتيم برادفورد (وينتر) ، وزميلته المبتدئة لوسي تشين (أونيل).