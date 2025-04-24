تكنولوجيا: LG تضيف خدمة Xbox Cloud Gaming إلى أجهزة تلفازها وشاشاتها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG عن إضافة تطبيق Xbox رسميًا إلى أجهزة التلفاز الذكية HDTVs، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول المباشر إلى ألعاب Xbox Cloud Gaming دون الحاجة إلى جهاز Xbox أو حاسب ألعاب قوي.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لعب عناوين شهيرة مثل Fortnite وHalo عبر الإنترنت بسهولة تامة، باستخدام وحدة تحكم تدعم USB أو Bluetooth. كل ما يحتاجه المستخدم هو اشتراك Xbox Game Pass Ultimate، الذي يتيح الوصول إلى مئات الألعاب مقابل 19.99 دولارًا شهريًا فقط.

يتوفر التطبيق الآن على أجهزة تلفاز LG وبعض الشاشات المختارة التي تعمل بنظام WebOS 24 أو أحدث، بما في ذلك طرازات HDTVs التي تم إصدارها منذ عام 2022. كما من المتوقع أن تحصل شاشات LG StanbyME المحمولة على التطبيق قريبًا.

يوفّر نظام WebOS من LG العديد من الميزات، منها مئات القنوات المجانية، وخدمات بث الفيديو مثل Netflix، بالإضافة إلى إخطارات تقويم Google، والتحكم الكامل في أجهزة LG الذكية. وللعلم، يدعم WebOS منذ سنوات خدمة الألعاب السحابية Nvidia GeForce Now أيضًا.

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