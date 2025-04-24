تكنولوجيا: تعديل مذهل يجمع بين Valve وNintendo يحوّل Steam Deck إلى جهاز محمول بأسلوب Switch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت أحد التعديلات على Reddit الحياة إلى جهاز Steam Deck تالف. هذا التعديل، الذي أطلق عليه اسم STEAM SWITCH 2، يبدو وكأنه ثمرة تعاون خيالي بين Valve وNintendo.

اعتمد هذا الجهاز المحمول المعدّل على أذرع تحكم Joy-Con حقيقية بدلًا من عناصر التحكم الأصلية الخاصة بـ Steam Deck، وتم تغليفها في هيكل مطبوع ثلاثي الأبعاد، بينما تتولى لوحة أم مُعاد تدويرها تشغيل النظام.

شارك المستخدم u/Kanjo19 صور المشروع النهائي على Reddit، عارضًا STEAM SWITCH 2 إلى جانب Steam Deck OLED لمقارنة الحجم بينهما.

ووفقًا لما ذكره، بدأت الفكرة كحل بديل بعد حصوله على Steam Deck معطّل، فقرر تحويله إلى مشروع جديد بعد الإعلان عن Switch 2. وبعد ستة أو سبعة نماذج أولية، استقر على هذا التصميم الحالي.

تعمل وحدتا Joy-Con عبر الاتصال بالبلوتوث، مما يلغي الحاجة لأي لحام أو تعديل على البرنامج الثابت. أوضح المُعدِّل أنه تمكّن من توصيل الأجهزة بسهولة، رغم أن الشحن لا يزال تحت التجربة.

وقد أزال بالفعل شريحة التوصيل من قبضة Joy-Con التابعة لجهة خارجية، ثم وجّه طاقة 5 فولت من اللوحة الأم داخل الجهاز لإنشاء نظام شحن داخلي مناسب.

وظيفيًا، يبدو الجهاز أشبه بماكينة هجينة بين Steam Deck وNintendo Switch. يمكن أيضًا مزامنة وحدتي Joy-Con كوحدة واحدة عبر إعدادات النظام. وهناك خطط مستقبلية لترقية عصي التحكم باستخدام حساسات تأثير هول لتقليل مشاكل الانجراف المعروفة.

ورغم أن الجهاز ليس نحيفًا، إلا أن هذا لم يكن الهدف من التعديل. فبالنظر إلى أن المشروع بدأ بشاشة مكسورة ووحدة تحكم تالفة، فإن STEAM SWITCH 2 يمثل مشروعًا ذكيًا وملهمًا. يخطط u/Kanjo19 لمواصلة تحسين التصميم، وقد يشارك الملفات الخاصة به لاحقًا ليتمكن الآخرون من تجربته بأنفسهم.

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