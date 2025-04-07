الدنمارك تستعد لاحتفالات ضخمة ليوم ميلاد الأميرة إيزابيلا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 01:24 مساءً - استعدادات كبيرة وضخمة يشهدها القصر الملكي الدنماركي احتفالاً بيوم ميلاد الأميرة إيزابيلا الـ18 ابنة الملك فريدريك والملكة ماري، الذي سيوافق يوم 21 من إبريل، حيث أكدت العائلة المالكة الدنماركية في بيانٍ لها أن الاحتفال بيوم ميلاد الأميرة سيُقام مبكراً بـ"حدثين رسميين" يومي 11 و15 من إبريل.

وقد وُلدت الأميرة إيزابيلا في 21 من إبريل عام 2007، في مستشفى ريغشوسبيتاليت في كوبنهاغن حيث تعيش مع عائلتها في قصر أمالينبورغ وفي دار المستشارية بقصر فريدنسبورغ.

تفاصيل الاحتفال بيوم ميلاد الأميرة إيزابيلا

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ستُقام الاحتفالات رسمياً بيوم ميلاد الأميرة إيزابيلا يومي 11 و15 من إبريل في آرهوس وكوبنهاغن على التوالي، باحتفالات تُشيد بجيل الشباب، وتُركز على الثقافة والإبداع والاستدامة والعمل التطوعي.

أولاً: في يوم الجمعة، 11 من إبريل 2025، الساعة 2:00 ظهراً

تستضيف مدينة آرهوس احتفالاً بيوم ميلاد ابنة الملك فريدريك والأميرة ماري في قاعة مدينة آرهوس؛ تكريماً للمواهب الشابة العديدة في المدينة، في مجالات إبداعية مثل الموسيقى والرياضة والطبخ والتصميم.

سيُقدم مصممو أزياء شباب من آرهوس عرض أزياء يُركز على الاستدامة والمواد المُستقبلية، وسيُقدم موسيقيون صاعدون فقرات ترفيهية على المسرح، وسيُقدم راقصون مُحترفون عروضاً فنية، وسيُقدم طلاب من برامج التعليم المهني كعكة عيد ميلاد.

سيكون من بين الضيوف المدعوين نحو 100 شاب من منظمات الشباب المحلية والمؤسسات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى 50 شاباً من سكان آرهوس برفقة رفاقهم بفرصة المشاركة في هذا الحدث عبر سحب يانصيب.

ثانياً: في يوم الثلاثاء، 15 من إبريل 2025، الساعة 7:30 مساءً

ستُقام عروض فنية ترفيهية وممتعة ومتنوعة تجمع بين الكلاسيكية والحداثة على المسرح الملكي الدنماركي بحضور أفراد العائلة المالكة، وبحضور أكثر من 1000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاماً.

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نفقات الحفل

وفقاً لموقع Daily Mail، من المتوقع أن تبلغ تكلفة حفل يوم الميلاد الأول ما يزيد على 290 ألف كرونة نرويجية؛ أي ما يعادل نحو 70 ألف دولار أسترالي. كما من المقرر أن تتلقى الأميرة هدية سرية بقيمة 10,000 كرونة، أي ما يعادل نحو 2400 دولار أسترالي.

أيضاً سيشهد يوم ميلاد الأميرة إيزابيلا حصولها على وسام يُعرف باسم وسام الفيل؛ تكريماً من والدها الملك فريدريك.

ملحوظة: تمت الإشارة للملك فريدريك والملكة ماري في الصورة باسم ولي العهد الأمير فريدريك وولية العهد الأميرة ماري حيث تم التقاط الصورة في 30 من إبريل عام 2022؛ أي قبل تنصيبهما ملكاً وملكة.

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