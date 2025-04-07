لؤي حمزة يحمس جمهوره لمسرحية الهدف الضائع ويكشف دوره بالعمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 01:24 مساءً - يعود الفنان لؤي حمزة إلى المسرح من جديد بعد غياب وذلك من خلال مسرحية "الهدف الضائع"، وهي من تأليفه وإخراجه وأيضاً من بطولته، والتي سيقدمها على مسرح غرفة جدة على مدى 3 أيام من 10 إلى 12 أبريل2025".

ونشر لؤي حمزة فيديو تحدث فيه عن المسرحية وكشف عن الأدوار التي سيلعبها قال فيه: "في رحلة من التشويق والمفاجآت راح نشوف أشياء بالفرقة المصاحبة معي الهدف الضائع بشخصيات مختلفة نلتقي معكم بالمسرح"، وعلق وكتب: "يوم ضابط، يوم محقق، يوم مفتش، بس في مسرحية "الهدف الضائع"، مع لؤي حمزة والفرقة اللي رح تقلب المسرح فوق تحت!، تعالوا شوفوا المصايب قبل ما نضيع الهدف من جديد، احجزوا تذاكركم الحين وخليكم مستعدين للضحك، موعدنا على مسرح غرفة جدة من 10 إلى 12 أبريل".

مسرحية " الهدف الضائع"

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لؤى حمزة في سطور

مسرحية "الهدف الضائع"، هي من تأليف وإخراج وبطولة الفنان لؤى حمزة، وفرقة البحر الأحمر، وائل عنقاوي، محمد آوس، روان عاشور، رزان طارق، ونجلاء. و المسرحية كوميدية اجتماعية تسلّط الضوء على التوتّرات العائلية والضغوط الحياتية.قد ترغبين في معرفة لؤي حمزة لـ "الخليج 365": انتهيت من فيلم قصير بمناسبة اليوم الوطنيهو فنان ومؤلف ومخرج، هو ابن الفنان الراحل محمد حمزة، وشقيق الفنان وائل حمزة، قدم العديد من الأعمال من أبرزها مسلسل " أصابع الزمن"، "آخر رسالة حب"، "قصر فوق الرمال"، "ليلة هروب"،" شجرة العائلة"،"أين الطريق"، "دموع الرجال"،" عائليات"، "ولا في الأحلام".للمزيد من الأخبار: فضائيات «الزمن الجميل».. «نوستالجيا» للماضي أم هروب من الواقع؟

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