رامي صبري يوجّه نصيحة صحية لجمهوره.. ما علاقة مال اليتيم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان رامي صبري رسالة توعوية لمتابعيه عبر خاصية القصص المصوّرة في “إنستغرام”، دعاهم فيها إلى تغيير نظامهم الغذائي، قائلاً: “نصيحة… بطّلوا سكر وملح وعيش ورز ومكرونة لمدة شهر تقريباً.. حياتكم هتتغير تغير كبير.”

وتفاعل الجمهور مع منشوره بتعليقات طريفة، حيث قال أحدهم: “طيب سبت لنا إيه ناكله يا فنان”، فيما علّق آخر مازحاً: “مش فاضل غير إننا ناكل مال اليتيم.”

فنيًا، شارك رامي صبري مؤخراً مع نجم الجيل تامر حسني في ديو غنائي بعنوان “فعلاً مبيتنسيش”، من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، توزيع وميكس وماستر طارق توكل، وإخراج تامر حسني.

كما طرح ألبومه الجديد “أنا جامد كده كده”، والذي يتضمن أغاني: “أنا جامد كده كده”، “كداب”، “على بالي”، “فيها إيه”، “كنا معديين”، و”ما بتحصليش كتير”، بتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر حسين، عمرو المصري، مصطفى مدكور، محمد علي، محمد عاطف، عليم، عمرو الشاذلي، عمرو الخضري، جلال الحمداوي، وأسامة الهندي.