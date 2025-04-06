حسام حبيب يطرح ألبومًا جديدًا في صيف 2025 بعد نجاح "كدابة"

ميرنا وليد - بيروت - إنتهى الفنان المصري حسام حبيب من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه صيف 2025 بأسلوب "السنغل"، حيث سيُطلق أغنية جديدة كل 3 أيام أو أسبوع، في خطة تواكب أساليب الإستماع الحديثة وتحافظ على تفاعل الجمهور، ويأتي الألبوم المنتظر بعد نجاح أغنية "كدابة" التي طرحها في شباط الماضي، وشكّلت عودته الأولى بعد غياب دام 8 سنوات.

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، منها "مكتفي" و"غاب الفرح" من كلمات أدهم معتز، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع إسلام شوقي.

وأعلن حبيب عن قرب إصدار الألبوم بفيديو تشويقي عبر حساباته، ظهر فيه بـ"لوك" جديد أثار تفاعل المتابعين، وتصدر اسمه التريند بتعليقات متحمّسة لعودته.