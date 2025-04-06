ميرنا وليد - بيروت - إنتهى الفنان المصري حسام حبيب من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه صيف 2025 بأسلوب "السنغل"، حيث سيُطلق أغنية جديدة كل 3 أيام أو أسبوع، في خطة تواكب أساليب الإستماع الحديثة وتحافظ على تفاعل الجمهور، ويأتي الألبوم المنتظر بعد نجاح أغنية "كدابة" التي طرحها في شباط الماضي، وشكّلت عودته الأولى بعد غياب دام 8 سنوات.
ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، منها "مكتفي" و"غاب الفرح" من كلمات أدهم معتز، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع إسلام شوقي.
وأعلن حبيب عن قرب إصدار الألبوم بفيديو تشويقي عبر حساباته، ظهر فيه بـ"لوك" جديد أثار تفاعل المتابعين، وتصدر اسمه التريند بتعليقات متحمّسة لعودته.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حبيب يطرح ألبومًا جديدًا في صيف 2025 بعد نجاح "كدابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.