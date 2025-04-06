كارمن لبّس تُفجع بوفاة أقرب الناس

فُجعت الممثلة كارمن لبّس، بوفاة والدتها السيدة عائدة علي قرفلي، أرملة السيد الياس جريس لبّس، يوم السبت، في ٥ نيسان الجاري.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين، ٧ الجاري، في كنيسة مار تقلا – جل الديب.

تقبل التعازي يوم الاثنين قبل الدفن وبعده في صالة الكنيسة من الساعة ١١ قبل الظهر وحتى ٦ مساء.

ويوم الثلاثاء ٨ منه من الساعة ٢ بعد الظهر حتى ٦ مساء

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدّم بأحر التعازي من الممثلة كارمن لبّس.