كارمن لبّس تُفجع بوفاة أقرب الناس

فُجعت الممثلة كارمن لبّس، بوفاة والدتها السيدة عائدة علي قرفلي، أرملة السيد الياس جريس لبّس، يوم السبت، في ٥ نيسان الجاري.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين، ٧ الجاري، في كنيسة مار تقلا – جل الديب.
تقبل التعازي يوم الاثنين قبل الدفن وبعده في صالة الكنيسة من الساعة ١١ قبل الظهر وحتى ٦ مساء.
ويوم الثلاثاء ٨ منه من الساعة ٢ بعد الظهر حتى ٦ مساء
أسرة موقع “الخليج 365” تتقدّم بأحر التعازي من الممثلة كارمن لبّس.
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