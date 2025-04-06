وفاة والدة كارمن لبس وهذه تفاصيل الدفن والعزاء

ميرنا وليد - بيروت - توفيت عائدة علي قرفلي والدة الممثلة اللبنانية كارمن لبس التي شاركت الخبر الحزين على صفحتها من خلال ورقة النعوة.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الاثنين 7 الجاري في كنيسة مار تقلا - جل الديب. تقبل التعازي يوم الاثنين قبل الدفن وبعده في صالة الكنيسة من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 6 مساءً ويم الثلاثاء من الساعة 2 بعد الظهر وحتى الساعة 6 مساءً.

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي للممثلة كارمن لبس وعائلتها راجين الله ان يسكن الراحلة فسيح جناته.

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