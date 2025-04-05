بعد تصدره قائمة الإيرادات.. موعد طرح فيلم سيكو سيكو في السعودية

موعد طرح الفيلم بدور العرض السعودية

ورطة عصام وطه

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 08:51 مساءً - حقق فيلم "سيكو سيكو" بطولة، نجاحاً جماهيرياً ضخماً طوال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع طرحه في، ضمن موسم، حيث حقق أرقامًا قياسية في، متفوقاً على كل الأعمال المنافسة له وبفارقٍ كبير، إذ بلغت إيراداته أكثر من 64 مليون جنيه.ومن المُقرر أنّ يُعرض فيلم "سيكو سيكو" في دور العرض السعودية، ضمن خطة التوزيع الخارجي للمشروع في دول الخليج والوطن العربي كله، حيث سيُنافس على صدارة شباك التذاكر هناك، اعتباراً من يوم 1 مايو الجاري.وينتمي فيلمللأفلام الشبابية، والتي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً، حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة. ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية.ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"، حيث يستمتع أبنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.

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أبطال "سيكو سيكو"

"نجوم الساحل" في السعودية 10 أبريل

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ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب عصام عمر وطه دسوقي، كلّ من باسم سمرة، علي صبحي، خالدالصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمدالدباح وإخراج عمرالمهندس.كما تستقبل دور العرض السعودية، فيلم "نجوم الساحل"، مُبكراً، وتحديداً في يوم 10 أبريل الجاري، وهو عمل اجتماعي لايت يمزج بين الدراما والكوميديا، وبطولة، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، مغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج RAW Entertainment لـ موسى عيسى وطارق العريان.

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