شكرا لقرائتكم خبر عن حفل للفنانة سوزان مختار وفرقتها الموسيقية ببيت السحيمي 23 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف بيت السحيمي حفلاً غنائيًا للمطربة سوزان مختار وفرقتها الموسيقية يوم الأربعاء 23 أبريل، والحفل يقام ضمن أنشطة صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي.

تقدم المطربة سوزان مختار خلال الحفل باقة من الأغاني الطربية لكبار مطربي الزمن الجميل، مثل: أم كلثوم، عبدالحليم حافظ، نجاة الصغيرة، شادية، فايزة أحمد وغيرهن من مطربات الزمن الجميل، بالإضافة لباقة من أغانيها الخاصة والتي منها "من الآخر كده" كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم توزيع عمرو الخضرى، وأغنية "فاتك تشوف" كلمات محمد غانم وألحان حسن دنيا، وأغنية "زى بعضه" كلمات أحمد السلامى وألحان عاطف سعيد وتوزيع أحمد علاء، وأغنية "تعيشى يا مصر" كلمات فتحى جاد وألحان محسن الشيمى وتوزيع أحمد وجدى.

جدير بالذكر أن المطربة سوزان مختار شاركت من قبل في حفلات ليالي التليفزيون عام 2008، ومهرجان مونديال فستيفال هولندا 2008، ومهرجان موازيين بالمغرب عام 2010، والعيد الوطني للإمارات عام 2011، واليوم الوطني بدولة الكويت عام 2016، كما شاركت في ثلاثة أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية هي: (غنوة الليل والسكين، مأساة جيفارا، أدهم الشرقاوي)، ولها ثلاثة كليبات هي "من الآخر كده، فاتك تشوف، تعيشي يا مصر".

وجدير بالذكر أيضًا أن بيت السحيمي يقع على مساحة نصف فدان في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية بمدينة القاهرة، ويستخدم كمتحف لفنون العمارة الإسلامية ومركز للإبداع الفني، وهو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز، ويتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ / 1648م. وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً، وعرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر. وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.