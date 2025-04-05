الأمير أندرو على علاقة بجاسوس صيني والملكة إليزابيث كانت تعلم

ميرنا وليد - بيروت - الوثائق التي أفرجت عنها المحاكم البريطانية يوم الجمعة تسلط الضوء على العلاقات المزعومة للأمير أندرو بجاسوس صيني، وفقًا لتقرير من شبكة سي إن إن.



أضاف التقرير أن الملفات شملت بيانًا من دومينيك هامبشاير، المساعد المقرب السابق للدوق، الذي يوضح قنوات الاتصال التي كانت تربط الأمير برئيس الصين شي جين بينغ.

البيان المكون من 10 صفحات، المؤرخ في أيار مايو 2024، كان جزءًا من مجموعة من الوثائق التي تم نشرها بعد طلبات من عدة وسائل إعلام بريطانية تتعلق بعلاقات الأمير أندرو بيانغ تنغبو، الجاسوس المزعوم.

تتعلق هذه الوثائق باستئناف يانغ بعد استبعاده من المملكة المتحدة في كانون الأول ديسمبر، وهو القضية التي خسرها في النهاية. ووفقًا للتقارير، فقد طور يانغ علاقة وثيقة مع الأمير وأسسا معًا مبادرة Pitch@Palace China، مما ساعد في توسيع مبادرة الأمير Pitch@Palace في السوق الصينية.

خلال جلسة محكمة في كانون الأول ديسمبر التي أكدت قرار منع يانغ من دخول المملكة المتحدة، تم الكشف عن أن يانغ كان مفوضًا لتمثيل الأمير أندرو في اجتماعات عمل مع مستثمرين صينيين محتملين في المملكة المتحدة.

أخبرت وزيرة الداخلية السابقة سويللا برفيرمان البرلمان في كانون الأول ديسمبر أن قرار حظر يانغ كان بسبب أن وجوده كان يشكل تهديدًا للأمن القومي، بناءً على نصيحة من MI5، وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية. وقد نفى يانغ ارتكاب أي مخالفات.

في بيانه، كشف هامبشاير أن يانغ ساعد الأمير أندرو في صياغة رسائل إلى الرئيس شي جين بينغ بشأن صندوق يوراسيا. ووصف يانغ هذا الجهد في شهادته المكتوبة أمام المحكمة كطريقة لـ"ترقية" مبادرة الأمير Pitch@Palace إلى مشروع تجاري أو صندوق استثماري. كما تم تكليفه بالتواصل مع "الأشخاص المعنيين" في الصين، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية PA.

وذكر هامبشاير، "كان أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك الملكة الراحلة، على دراية تامة بهذا التواصل - وكان بالتأكيد مقبولًا لديهم، وقد يكون من العدل القول إنهم كانوا مشجعين للأمر."

أعلن قصر باكنغهام يوم الجمعة أن الملك تشارلز التقى مع الأمير أندرو ودومينيك هامبشاير على مدار العام الماضي لمناقشة مقترحات للتمويل المستقل، لكن لم يتم التطرق إلى يانغ خلال هذه المناقشات، حسبما أفادت شبكة CNN.