شريهان تُفاجئ جمهورها بصورة نادرة ورسالة خاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كعادتها في التواصل الراقي مع جمهورها، شاركت النجمة شريهان متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” صورة نادرة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة خطفت الأنظار، لتواصل تفاعلها المميز الذي يجمع بين الجمال والبساطة.

وارتدت شريهان في الصورة جاكيت جلد باللون الأصفر، مع تسريحة شعر بسيطة على شكل كعكة، ومكياج ناعم أبرز ملامحها الكلاسيكية، كما اعتمدت نظارات طبية وأقراطاً لافتة، وظهرت أمامها مجموعة من الأوراق، مما أضفى على الصورة طابعًا شخصيًا وعفويًا.

واكتفت شريهان بالتعليق على الصورة بـ إيموجي قلب أصفر، ما زاد من التفاعل الإيجابي مع المنشور.

وفي سياق متصل، حرصت النجمة المصرية على تهنئة جمهورها بحلول عيد الفطر المبارك 2025، حيث غرّدت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” قائلة: “كل عام وحضراتكم جميعًا بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات.”

وقد نالت تهنئتها وتفاعلها الدائم إشادة المتابعين الذين يقدّرون حضورها المتجدد على الرغم من ابتعادها عن الساحة الفنية لفترات، معتبرين إطلالاتها دائمًا بمثابة طيف جميل يعيد إليهم ذكريات الزمن الراقي.