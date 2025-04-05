ويليام وكيت في “شهر عسل ثانٍ” بعيدًا عن الأضواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة بعيدة عن أعين الإعلام، اختار الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون ملاذًا عاطفيًا في منطقة الكاريبي، حيث قضيا رحلة خاصة في جزيرة موستيك الهادئة، في محاولة لإعادة التواصل بعد فترة عصيبة مرّت على زواجهما بسبب معركة كيت مع مرض السرطان وتداول شائعات عن حياتهما الخاصة.

وُصفت الرحلة بأنها أشبه بـ”شهر عسل ثانٍ”، إذ أقام الزوجان في فيلا معزولة تبلغ تكلفتها الأسبوعية نحو 48 ألف دولار، حيث استمتعا بالحياة بعيدًا عن القيود، وفق ما نقله السكان المحليون الذين أشاروا إلى ظهور الثنائي في معنويات مرتفعة.

واستغل الأمير ويليام الأجواء الاستوائية للاسترخاء، وتردّد على بار باسيل الأسطوري، في حين شوهد الزوجان مرارًا وهما يضحكان ويسترخيان بجانب حمام السباحة، ويتبادلان الأحاديث الودية مع الموظفين والضيوف في الفندق.

تزامنت زيارتهما مع مهرجان موستيك بلوز الشهير، حيث استطاعا التفاعل مع الحدث دون تعكير صفوهما بفضل الإجراءات الأمنية الصارمة وسياسة الجزيرة الصارمة ضد التصوير، وهو ما يجعل موستيك وجهة مفضّلة للملوك والمشاهير منذ سنوات.

رحلة وليام وكيت لم تكن استعراضًا للرفاهية، بل لحظة هادئة من الاحتفال بالصمود والحب، في ظل تحديات شخصية وظروف استثنائية تمر بها العائلة المالكة، لتبقى هذه الرحلة بمثابة استراحة إنسانية بين ضغوط الحياة والاهتمام العالمي.