نعي هند صبري يثير الجدل.. والفنانة توضح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوضحت النجمة هند صبري ملابسات الخطأ الذي وقع عند نعيها زوجة الفنان نضال الشافعي عبر حسابها على فيسبوك، والذي تسبب بتداول منشورها على نطاق واسع بسبب إرفاقه تلقائيًا بأغنية، ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هند عبر خاصية “الستوري” قائلة: “توضيح هام بخصوص الستوري والأغنية التي يضيفها فيسبوك تلقائيًا، وهي مشكلة حصلت مع كثير من الناس من قبل. كل الاعتذار والمحبة والمواساة لأهل الفقيدة والزميل العزيز نضال الشافعي. رجاء توخوا الحذر، فهذه الأمور تتكرر كثيرًا على فيسبوك.”

وكان قد شُيّع جثمان الراحلة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، إلى مثواها الأخير عقب صلاة الجنازة في مسجد بهجت بدريم لاند، وسط حضور واسع من نجوم الوسط الفني.

ومن بين الحاضرين: أحمد أمين، أحمد زاهر، لقاء سويدان، داليا مصطفى، وفاء عامر، داليا البحيري، أحمد بدير، أحمد عزمي، أحمد رزق، إيهاب فهمي، حمزة العيلي، سعد الصغير، مدحت تيخة، عمرو عبد العزيز، جمال عبد الناصر، إسلام إمام، محسن رزق، وخالد جلال، إلى جانب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

يُذكر أن الفنان نضال الشافعي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل “الأميرة ظل حيطة” إلى جانب ياسمين صبري ونخبة من النجوم، وهو عمل درامي من نوعية الـ15 حلقة، مستوحى من قصة حقيقية، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.