بسمة بوسيل تلفت الانظار بأناقتها ورقيها بالأسود الشيك

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على متابعيها من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه من المملكة العربية السعودية، بلوك رغاية الأناقة و العصرية، حيث كانت ترتدي كورسيت باللون الأسد من دون أكمام مع تنورة طويلة وضيقة من الساتان الأسود، بالإضافة إلى أكمام منفصلة من الشيفون الاسود الشفاف.



و من الناحية الجمالية، تركت بسمة شعرها منسدلاً على كتفيها و غطته بفولار زاهي الألوان، و طبقت مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، مع نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.

و حملت بسمة بيدها حقيبة من دار أزياء Bottega Veneta باللون الذهبي، وصل سعرها إلى 3,318 دولار.