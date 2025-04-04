ملك أحمد زاهر ترد بقوة على منتقدي "سيد الناس"

ميرنا وليد - بيروت - في أول تعليق لها على الإنتقادات الموجهة لمسلسل "سيد الناس"، وخاصة ما يتعلق بطريقة أداء الأبطال، خرجت الممثلة المصرية الشابة ملك أحمد زاهر عن صمتها وردّت بأسلوب حاسم ومباشر، وخلال لقائها في برنامج "سينماتك"، قالت ملك:

"أنا مش من الناس اللي بتقف عند التعليقات السلبية، عادةً بعديها.

وبالنهاية دي قصة من وحي خيال المؤلف، مش لازم تكون واقع. ما الناس بتتفرج على خيال علمي ومحدش بيقول ده مش حقيقي!"

وتابعت مؤكدة: "يعني حتى لو افترضنا إنه مش واقعي مع إن الحقيقة إننا شفنا ناس بتتكلم كده وتعيش كده – فاللي مش عاجبه في رمضان 6 مليون مسلسل تاني يتفرج عليهم. ومع ذلك إحنا من أنجح المسلسلات السنة دي، وده بفضل ربنا ثم أستاذ محمد سامي"، وقدّمت ملك دور "ميادة"، ابنة "فاروق الجباس" (أحمد زاهر)، التي تحب "أدهم" (ابن العدو) وتتزوجه سرًا، لتجد نفسها محاصَرة بين حبها وتهديد والدها بقتل والدتها.