ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة مسلسل جديد بعد نجاحها في رمضان 2025

المؤلف أيمن سليم يطالب جمهوره بالدعاء لنجاح المسلسل

ياسمين رئيس تُشارك بموسم دراما رمضان بمسلسلين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 11:57 مساءً - عقب نجاح الفنانةبموسم درامامن خلال مُشاركتها ببطولة مسلسل، أكد المؤلف أيمن سليم بأن تم التعاقد معها على بطولة مسلسله الجديد.وكان المؤلفقد أعلن الخبر عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي مُطالبًا مُتابعيه بالدعاء لنجاح العمل، ومن المُقرر خلال الفترة المُقبلة أن تبدأ جلسات العمل الخاصة ببدء تصوير المسلسل، بين المؤلف أيمن سليم والمُخرج محمود عبد التواب والفنانة ياسمين رئيس واختيار باقي الفنانين المُشاركين في بطولة المسلسل أمامها.إقرأ أيضًا:يُذكر أن الفنانة ياسمين رئيس كانت قد شاركت بموسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "منتهي الصلاحية" والذي جسد بطولته أمامها الفنان محمد فراج.وتم عرض مسلسل "منتهي الصلاحية" بالنصف الثاني من شهر رمضان 2025 وجاءت أحداثه في 15 حلقة، حيث دارت في إطار اجتماعي مُثير، يرصد العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين عدد كبير من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين، وتتناول القصة حياة "صالح" الشاب الطموح الذي يُسجن ظُلماً لتتغير حياته من موظف مرموق إلى شخص آخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريحياً لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.ويأتي مسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسيمن رئيس، هبة مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.كما شاركت ايضًا ببطولة الجزء الثاني من مسلسل "جودر" أمام الفنان ياسر جلال وعدد كبير من الفنانين، وجاء المسلسل من تأليف أنور عبد المُغيث ومن إخراج إسلام خيري، وكان قد تم عرض الجزء الاول منه في موسم دراما رمضان 2024.

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