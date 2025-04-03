راغب علامة يرد: هل طُرد من الإمارات؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت بعض التقارير الإعلامية شائعة تفيد بـ”طرد الفنان راغب علامة من الإمارات بسبب خلاف مع أحد رجال الأعمال”، إلا أن “السوبر ستار” اللبناني سارع إلى نفيها بطريقته الخاصة.

ونشر علامة صورة له برفقة نجله خالد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: “في شائعة جديدة بالعيد”، في إشارة ساخرة إلى توقيت انتشار الشائعة بالتزامن مع عطلة العيد.

وكان راغب علامة قد شارك قبل أسابيع قليلة في فعالية “سحور طيف الإمارات” التي أقيمت في دبي، ما ينفي صحة الأنباء المتداولة.

يُذكر أن علامة تعرّض مؤخراً لسلسلة من الشائعات المغرضة، كان آخرها يوم السبت الماضي، حيث كتب: “يتصل بي الأصدقاء والمحبّون للاطمئنان على وضعي وصحتي بعد تزايد بعض الشائعات الحاقدة والسخيفة التي تطلقها قلوب سوداء من على بعض منصات السوشيال ميديا، ومصادرها مجهولة! جوابي الوحيد لهم هو موتوا بغيظكم، وردودنا سوف تكون من خلال إصداراتنا الجديدة ونشاطاتنا الفنية المقبلة في بيروت والإمارات ومعظم الدول العربية الحبيبة وبين جمهورنا الكبير والحبيب”.