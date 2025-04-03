شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أغنية جديدة بعنوان "قالوا إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد رمضان، مساء اليوم الخميس، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "قالوا إيه" على موقع الفيديوهات"يوتيوب" وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كولبيكس.

وتقول بعض كلمات أغنية "قالوا إيه":

قالوا ايه ؟ قالوا آه

قالوا هو بيمشي وكله وراه

قالوا إيه؟ قالوا آه

قالوا عمرها ما بتطلع براه

قالوا عني أي أرض نزلتها

أنا كسبت فيها محبة أهلها

قالوا قد إيه كلمة أنا قولتها

شعبية طاغية ومفيش زيها

قالوا عني نجم نازل مـ السما

لو روحت حتة تقلب ملحمة

ملعوبة مني تيجي بمعلمة

انا فعل بس وأنتم مكلمة

قالوا إيه؟ قالوا آه

قالوا هو بيمشي وكله وراه

قالوا إيه؟ قالوا اه

قالوا عمرها ما بتطلع براه

قالوا إيه ؟ قالوا لأ قالوا دايمًا كدة يطلع على حق

قالوا إيه ؟ قالوا لأ قالوا سبق الكل وعدى بفرق.



