تجربة مختلفة كليًا.. سامح حسين يروج لفيلمه الجديد "إستنساخ"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 08:55 مساءً - ينتظر الفنان سامح حسين عرض أحدث أفلامه السينمائية خلال الفترة المُقبلة والذي يأتي بعنوان "إستنساخ"، وقد حرص على الترويج للفيلم من خلال حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

سامح حسين يُعلن موعد طرح فيلم "إستنساخ"

وكان الفنان سامح حسين قد نشر الإعلان الدعائي الأول للفيلم عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" ومن خلال تعليقه على المقطع الفيديو أعلن عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

وقال الفنان سامح حسين بتعليقه على الإعلان الدعائي لفيلم "إستنساخ": "تجربة مختلفة كليًا على شاشات السينما، في عالم تتغير فيه الحقائق كل يوم.. الإعلان الرسمي لفيلم استنساخ 9 أبريل بجميع دور العرض المصرية، وقريبًا في جميع أنحاء الوطن العربي".



كما روج للفيلم أيضًا من خلال حسابه الخاص على "إنستغرام" من خلال نشر "أفيش" الفيلم، وكشف من خلال تعليقه عن موعد عرض الفيلم في 9 أبريل الجاري.

أحداث فيلم "إستنساخ"

ويأتي فيلم "إستنساخ" من تأليف وإخراج محمد عبد الرحمن، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق والإثارة ممزوج بالخيال العلمي من خلال تناول قضية إنتشار الذكاء الإصطناعي وتأثيره على المجتمعات، كما يُسلط الفيلم الضوء على عدد من التحديات التي تواجه البشرية بسبب التكنولوجيا وتطورها.

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أشرف عبد الباقي يُهنئ سامح حسين بنجاح "قطايف"

يُذكر أن الفنان سامح حسين قد حقق نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان 2025 من خلال تقديمه لبرنامج "قطايف" عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد حرص الفنان أشرف عبد الباقي على توجيه رسالة دعم وتشجيع للفنان سامح حسين وذلك من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام".

وقد حرص الفنان أشرف عبد الباقي على توجيه رسالة دعم وتشجيع لصديقه الفنان سامح حسين، وذلك من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ حيث نشر عدد من الصور التي جمعته به من أعمال مختلفة جمعتهما سويًا، وعلق على الصور قائلًا: "سامح حسين عامل برنامج حلو قوي اسمه قطايف".

وأضاف: "وسامح بعتبره اخويا الصغير..من يوم ماقابلته وهو عامل معايا دور صغير في مسرحية اسمها حلو وكداب شفت انه هايبقي ممثل كوميدي شاطر..وكان بيعمل مجهود كبير في اكتر من مجال جنب التمثيل".

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كما استعاد الفنان أشرف عبد الباقي ذكرياتهما سويًا قائلًا: "وشاب جدع ويعتمد عليه..ولما اتعرض عليا فيلم لخمة راس رشحته واتقابلت انا وهو واشتغلنا علي الشخصية وحقق نجاح في الدور وده شجعني ارشحه في راجل وست ستات..وبعدها ربنا كرمه لمجهوده وحبه للشغل وانطلق بعدها".

وأضاف: "ووقت ماكنت بعمل مسرح مصر اتفقت معاه انتجله مسرحية للاطفال اسمها علي بابا وبرضه كان قد الثقة.. وحالياً لقيته عامل برنامج علي السوشيال ميديا هايل وهادي ومناسب جدا لرمضان..الف مبروك النجاح ياابو السماميح".

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