ياسمين عبد العزيز تحتفل بأحدث نجاحات وتقابل حبيب وتوجه رسالة إلى جمهورها

ياسمين عبد العزيز تحتفل بنجاح وتقابل حبيب

قصة وصناع مسلسل وتقابل حبيب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 04:21 مساءً - احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الرمضاني "وتقابل حبيب"، خاصة وأنه تصدر الترند في العديد من البلدان العربية.نشرت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوستر مسلسلها وكتبت تعليقاً وجهت من خلاله رسالة شكر إلى جمهورها قالت فيها: "أمريكا وكندا والعراق ولبنان وتونس واستراليا والاردن وليبيا والجزائر (Top1) يعني رقم 1، جمهورنا الحبيب في الدول العربية والاوربية علي منصة شاهد".تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المنشور وأكدوا أن العمل كان واحد من أبرز الأعمال الدرامية الناجحة في موسم رمضان 2025مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.تدور الأحداث حول شخصية ليل الحسيني التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز التي تعيش حياة هادئة مع زوجها «يوسف»، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف «ليل»، بشكلٍ مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تُدعى «رقية العسكري»، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها «ليل» في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها رغم وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا.

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