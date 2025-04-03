جان كلود فان دام في ورطة قانونية كبيرة جداً .. وهذه تهمته

ميرنا وليد - بيروت - يواجه الممثل العالمي جان كلود فان دام اتهامات في رومانيا بالتورط في قضية اتجار بالبشر، بعد تقديم شكوى ضده أمام مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب.



الشكوى تتهمه بتلقي خمس نساء رومانيات كـ"هدية" خلال حدث في مدينة كان الفرنسية، ووفقاً للتحقيقات، كان يعلم أنهن ضحايا لشبكة إجرامية يقودها موريل بوليا. إحدى النساء قدمت شهادتها، مما دفع السلطات لفتح تحقيق رسمي.

المحامي أدريان كوكوليس، ممثل إحدى الضحايا، أكد وجود علاقة بين فان دام والشبكة، مشيراً إلى أن الضحايا كن في وضع هش واستُغللن.

القضية جزء من تحقيقات موسعة بدأت منذ عام 2020، وتشمل شخصيات متورطة في استغلال جنسي والاتجار بالبشر، ولا يمكن استدعاء فان دام رسمياً إلا بعد موافقة القضاء الفرنسي، كون الواقعة حصلت في فرنسا.