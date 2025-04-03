محمود حميدة يردّ بقوّة: “عبط مفيش بعد كده”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان محمود حميدة ضيفاً في حلقة خاصة من برنامج “أسرار” الذي تقدّمه الإعلامية إنجي علي عبر أثير إذاعة “إنرجي”، حيث تحدث خلال اللقاء عن بعض الأمور الخاصة في حياته، وكشف أسراراً جديدة عن أشقّائه، كما أحرج إنجي علي بسبب سؤال وجّهته إليه ولم يعجبه.

وسألت إنجي محمود حميدة: “نفسك تقدّم إيه يا أستاذ محمود؟”، ليُجيبها: “الأسئلة دي بعتبرها نوع من المراهقة، سؤال اللي بيسأله مجنون، ده عبط مفيش بعد كده”.

كما كشف محمود حميدة أنه يختلف مع أشقائه في الرأي، إذ قال: “إخواتي بيحبّوا يمشوا تبع السُنّة ويربوا دقونهم ويلبسوا جلابية، وعايزين يعيشوا كما عاش الرسول والصحابة، أنا مش شايف إن دا مظبوط، أنت عايز ترجع بالزمن يعني؟، إحنا ربنا خلقنا عشان نطّلع لقدّام، لو عملنا كدة نبقى مش مؤمنين بيوم البعث”.

وتابع: “أُفضّل إني أعيش مفضوح لإن غلق الأبواب أو كثرة الأسرار والمحافظة عليها بتعطل في التعبير، أنا لما بخبّي حاجة يبقى بمرّن نفسي على إني أخبّي وبالتالي لما آجي أعبّر عن شيء هيبقى ناقص، والممثل كل ما كان منفتح بيصبح قادر أكتر على التعبير”.