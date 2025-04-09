بعد إلغاء حفله بأميركا.. محمد رمضان يعلن عن حفل ضخم في بيروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إلغاء حفله في أميركا، أعلن الفنان محمد رمضان عن إحيائه حفلًا جديدًا في بيروت شهر آب (أغسطس) المقبل، مشيرًا الى أن الحفل سيشهد مفاجآت عديدة، ستُفاجئ الجمهور، مكتفيًا بتشويق متابعيه فقط للحفل دون الكشف عن تفاصيل أخرى لهذا اليوم.

وظهر رمضان في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية، وهو يروج لحفله القادم في بيروت، إذ قال: “استنوني في أغسطس الجاي بحفلة جديدة في بيروت، ثقة في الله هنهز لبنان والدول المجاورة، اللي بنحبها واللي مبنحبهاش”.

كان رمضان قد أثار ضجة كبرى بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، تحدث فيه عن حفله المرتقب في مهرجان كوتشيلا، والمقرر إقامته اليوم الأحد، ثم قام بعدها بحذف الفيديو.

وأشار في الفيديو الى أنها قد تكون آخر حفلة له في أميركا، بسبب الرسالة التي ينوي إيصالها من خلال مشاركته بالمهرجان.

وتحدث محمد رمضان قائلًا: “حفلة اليوم الأحد في أميركا فرصة حلوة ليا وللجمهور العربي، نثبت لأميركا وللعالم صوتنا عالي قد إيه”.

وأضاف: “يمكن ما أدخلش أميركا تاني بعد الحفلة دي تحديدًا، لكن الرسالة هنوصلها بالفن، والموسيقى زي ما هم علمونا”.

لكن محمد رمضان قام بعدها بحذف الفيديو، في تصرف غامض أثار حيرة الجمهور.