أحمد فهمي: بعد 15 سنة.. السقا طلع قد كلامه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازح الفنان أحمد فهمي النجم أحمد السقا عبر حسابه على “إنستغرام”، تعليقًا على وفاء الأخير بوعد قديم يعود إلى 15 عاماً مضت.

ونشر فهمي مقطع فيديو من فيلم “سمير وشهير وبهير”، الذي صدر قبل 15 عامًا، ظهر فيه وهو يقول للسقا: “هبقى معك في الفيلم اللي جاي يا أستاذ”، ليرد عليه السقا في المشهد نفسه: “فيلم جاي ملوش حل، اسمه أحمد وأحمد”.

وعلّق فهمي على الفيديو قائلاً: “بعد 15 سنة، السقا طلع قد كلامه”.

في منشور لاحق عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، شارك فهمي صورة للبوستر الدعائي الرسمي لفيلم “أحمد وأحمد”، إلى جانب لقطة قديمة من “سمير وشهير وبهير” ظهر فيها وهو يقود عربة كارو ويتحدث إلى والدته عبر الهاتف: “أيوه يا ماما، متبقيش تقولي تاني إني مش هوصل، علشان الأحلام يمكن تداركها، وهمثّل مع السقا”.

وأرفق المنشور بتعليق قال فيه: “الفيلم المنتظر من أيام سمير وشهير وبهير”.

الفيديو والمنشورات حظيت بتفاعل واسع من المتابعين الذين عبّروا عن حماسهم لرؤية الثنائي معًا في عمل سينمائي طال انتظاره.