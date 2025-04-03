ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو ساخر بعد تصدّر “فهد البطل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” فيديو من فيلم “وا إسلاماه” للنجمين الراحلين أحمد مظهر وعماد حمدي، والذي يتناول معرفة “قطز” بوجود ابن مصاب بتأخّر عقلي للأمير “عز الدين أيبك”، حيث ظهر الابن وهو يطلب من أبيه الحصان الذي أكله “قطز” وهو يردّد: “أبويا أنا عايز الحصان بتاعي يا أبويا”.

وعلّقت ياسمين على الفيديو بتعليق ساخر كتبت فيه: “أبويا أبويا الحصان يا أبويا أنا رقم واحد يا أبويا أنا رقم واحد يا أبويا حاضر يا حبيبي متزعلش”… الأمر الذي أثار جدلاً بين الجمهور، الذي ربط بين منشور ياسمين وإعلان الفنان أحمد العوضي من خلال منشور عبر حسابه بـ”فيسبوك” عن حصول مسلسل “فهد البطل” على المركز الأول، وتصدّره منصات العرض، حيث نشر صوراً للمسلسلات العشرة الأكثر مشاهدةً في رمضان وقد تصدّرها مسلسل “فهد البطل”، فيما ظهر مسلسل “وتقابل حبيب” لياسمين عبد العزيز في المركز الثالث، وعلّق عليه بالقول: “الحمد لله بفارق كبيير جداً عن أقرب منافسيه بفضل ربي وبدعم إخواتي”.

وعلّق عليه مؤلف المسلسل محمود حمدان قائلاً: “اللهم لك الحمد، سعيد بحصولنا على المركز الأول في واتش إت والمركز الأول بمنصة فيو والمركز الأول يوتيوب والمركز الأول غوغل والمركز الأول في الشارع المصري وأعلى نسبة إعلانات في القنوات وهو ما يعادل الأول والأول مكرر والأول مكررر مكررر، وكل عام وأنتم بخير، ومفاجآتنا لسة مخلصتش”.