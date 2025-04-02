إدعاء جديد على شون ديدي بالإغتصاب والإهانة العلنية وإسم جاي زي وبيونسيه وليبرون جيمس يذكر في القضية

ميرنا وليد - بيروت - إدعى جوزيف مانزارو، أحد مدّعي النجم العالمي شون ديدي الجدد، أنه تعرض لإعتداء جنسي واغتصاب وإذلال في حفل أقيم في ميامي عام 2015، بحضور جاي زي، وبيونسيه، وليبرون جيمس، وغلوريا إستيفان.



وفي دعوى قضائية، يدّعي مانزارو أنه تعرض للتخدير، ونقل إلى جزيرة ستار، وأُجبر على القيام بعمل مهين في حفل عيد ميلاد كينغ كومبس، أحد أبناء ديد.

وبحسب ما ورد، استدعت غلوريا إستيفان سيارة إسعاف بعد أن رأته في حالة "ذهول ناجم عن المخدرات".

رد أليكس سبيرو، محامي جاي زي، على الادعاءات، قائلاً لموقع TMZ: "لم يكن السيد كارتر في فلوريدا في ذلك الوقت ليشهد هذه الحادثة، لقد كان منخرطاً في أنشطة عامة يسهل العثور عليها، مما يثبت أنه لم يكن حاضراً في هذا الحدث. هذا هراء آخر يقوض الثقة في نظامنا القضائي".

