“لا عتاب بين الأحباب”.. ياسمين صبري تطوي خلافها مع محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت النجمة ياسمين صبري طي صفحة الخلاف مع الفنان محمد رمضان، بعد سوء التفاهم الذي وقع بينهما خلال حفل السحور الذي نظمه المنتج محمد السعدي. وأكد المحامي الخاص بها أن موكلته قررت قبول اعتذار محمد رمضان، الذي عبّر عنه رسميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى وقف أي إجراءات قانونية كانت قيد الدراسة ضده.

وكان محمد رمضان قد بادر بمصالحة ياسمين صبري، ووجه لها رسالة تهنئة بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، كتب فيها: “كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك.. ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري (لا عتاب بين الأحباب).. وكل سنة وانتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك”.

وتعود بداية الخلاف إلى حفل السحور حينما باركت ياسمين صبري لمحمد رمضان على نجاح برنامجه “مدفع رمضان”، قائلة له: “مبروك يا ابني”، ليرد عليها بطريقة اعتُبرت مستفزة: “ابنك؟ انتي مجنونة ولا إيه؟”، ما دفعها لمغادرة المكان فورًا.

على صعيد آخر، شاركت ياسمين صبري مؤخرًا في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل “الأميرة – ظل حيطة”، والذي يتألف من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية. العمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وشارك في بطولته إلى جانب ياسمين كل من نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفي، سمر مرسي، وعزت زين.

ويناقش المسلسل عددًا من قضايا المرأة، أبرزها التسرع في اتخاذ قرار الزواج والانبهار بالمظاهر المادية، إلى جانب تسليط الضوء على الثغرات القانونية التي قد تُستغل لسلب حقوق الزوجة الشرعية والقانونية، وذلك ضمن إطار درامي مشوّق واجتماعي.