رحيل إيناس النّجّار وكلماتها الأخيرة تُحزن جمهورها فهل شعرت بقُرب الموت؟

“أتمنّى أنّ ألتقي والدي ولو للحظة واحدة وأعيش معه ولو ليوم واحد مثل زمان”، بهذه الكلمات المؤثّرة والحزينة أعربت الممثّلة التّونسيّة الرّاحلة، إيناس النّجّار، في لقاء سابق مع الإعلاميّة راغدة شلهوب، عن مدى اشتياقها إلى والدها الرّاحل. لكنّها لم تكن تعلم أنّ القدر سيكتب نهاية حزينة لتلك الأمنية، إذ رحلت عن عالمنا أمس الإثنين، بعد دخولها في غيبوبة مفاجئة، تاركةً وراءها صدمة في قلوب جمهورها ومحبّيها.

وفي تفاصيل الدّفن والجنازة، أعلنت أسرة الممثّلة الرّاحلة، أنّها ستنقل جثمانها إلى مسقط رأسها في تونس، لتوارى في الثّرى اليوم الثّلاثاء، على ان تُقام لها لاحقًا مراسم عزاء في مصر.

وكانت إيناس النجّار، قد غادرت عالمنا في أوّل أيّام عيد الفطر، عن عمر يناهز سبعة وأربعين عامًا، نتيجة إصابتها بتسمّم في الدّم بسبب انفجار المرارة، ممّا استدعى دخولها إلى المستشفى وتمّ وضعها على أجهزة التّنفّس لإنقاذها، لكنّها لم تستجب للعلاج ودخلت في غيبوبة مفاجئة، حتى وافتها المنيّة اليوم الإثنين.

وقد نعى إيناس زملاؤها في الوسط الفنّيّ بعبارات مؤثّرة، معبّرين عن صدمتهم برحيلها المفاجىء منهم: درّة زرّوق، لطيفة، تامر حسني، مصطفى قمر، آيتن عامر، نانسي صلاح، ياسمين نيازي وغيرهم.

نذكر أنّ إيناس النّجّار ولدت في مدينة صفاقس التّونسيّة وبدأت مشوارها الفنّيّ من خلال مشاركتها في فيديو كليب مع الفنّان بهاء سلطان، ليقدّمها بعد ذلك المخرج محمّد النّجّار في فيلم “ميدو مشاكل” مع الممثّل، أحمد حلمي.

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آخر أعمال “إيناس”، مسلسل “الحلانجي”، كما شاركت في العديد من الأعمال النّاجحة في السّينما والتّلفزيون، منها أفلام “ميدو مشاكل” و”واحد صعيدي” والمسلسلات “أولاد الشوارع”، “يتربى في عزو” و”العصيان”>