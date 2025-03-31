 وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض 

صديق إيناس النجار ينعيها بكلمات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 02:55 مساءً - ضجت منصات التواصل الاجتماعي منذ قليل، بخبر، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.وكانت قد دخلت الفنانة إيناس النجار في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجةً لانفجار المرارة، ووضعت على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى وافتها المنية اليوم.وتم الإعلان عن هذا الخبر الصادم، من قبل أحد أصدقائها عبر صفحته على " فيسبوك".." لا إله الاالله الصديقة العزيزة والاخت المحترمة وجميلة القلب الفنانة الجميلةفى ذمة الله، الله يرحمك يا ايناس كنتى طيبه وبشوشة وغريبه عن العالم بتاعنا وكان قلبك حاسس من زمان اوى انك هتموتى شباب نامى وارتاحى فى الجنه ونعيمها يارب، انا لله وانا اليه راجعون ".

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أخر أعمال إيناس النجار الدرامية

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يذكر أن الفنانة إيناس النجار، تواجدت في الموسم الدرامي الرمضاني للعام 2025 من خلال مسلسل "" والذي دارت أحداثه حول نجار يمارس أعمال نصب واحتيال لصالح مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال غير قانونية، ثم يقع ضحية لمؤامرة ويدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج منه يحاول بناء حياته من جديد ويعقد تحالفات جديدة، ويخطط للانتقام ممن ظلموهوشارك في بطولة المسلسل كل من محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، وغيرهم من الفنانينلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».