جوليا قصار تعترف: "نسيولي إسمي"

ميرنا وليد - بيروت - من منا لا يعرف الممثلة اللبنانية جوليا قصار؟ فتاريخها التمثيلي الذي يُحتذى به يحكي عن نجاحاتها، نذكر من أعمالها: "عرابة بيروت، الشحرورة، إنتي مين"، ومؤخرا يعرض لها مسلسل "بالدم" الذي يحقق نسب مشاهدة عالية، ويضم الممثلين ماغي بو غصن، جيسي عبدو، ماريلين نعمان، سعيد سرحان، وسام فارس، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، سينتيا كرم، من تأليف ندين جابر، إنتاج إيغل فيلمز، وإخراج فيليب أسمر.



موقع الخليج 365 التقى بجوليا قصار وقد أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن مسلسل بالدم وغيرها من المواضيع.