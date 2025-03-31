ميرنا وليد - بيروت - من منا لا يعرف الممثلة اللبنانية جوليا قصار؟ فتاريخها التمثيلي الذي يُحتذى به يحكي عن نجاحاتها، نذكر من أعمالها: "عرابة بيروت، الشحرورة، إنتي مين"، ومؤخرا يعرض لها مسلسل "بالدم" الذي يحقق نسب مشاهدة عالية، ويضم الممثلين ماغي بو غصن، جيسي عبدو، ماريلين نعمان، سعيد سرحان، وسام فارس، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، سينتيا كرم، من تأليف ندين جابر، إنتاج إيغل فيلمز، وإخراج فيليب أسمر.
موقع الخليج 365 التقى بجوليا قصار وقد أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن مسلسل بالدم وغيرها من المواضيع.
كانت هذه تفاصيل خبر جوليا قصار تعترف: "نسيولي إسمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.