شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى وفاته الـ48.. أسرار وكواليس منزل عبد الحليم حافظ بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

30 مارس هو تاريخ ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهذا العام 2025 تحل الذكرى الـ48 على رحيله، فى مثل هذا اليوم، يحتفل عدد كبير من محبيه وعشاقه بزيارة قبره، ثم التوجه إلى منزله لقراءة الفاتحة واسترجاع الذكريات، والغناء للعندليب، ومشاهدة غرفة نومه وبعض مقتنياته، إضافةً إلى غرفة جلوسه ومكتبه وشرفته التى كان يطل منها، والتى تقع فى الطابق السابع بمنطقة الزمالك، حيث تطل على منظر خلاب تغطيه الأشجار، ويُرى منه جزء كبير من سحر القاهرة.

زيارة بيت العندليب، بعد توقف سنوات قليلة بسبب جائحة كورونا وأسباب أخرى، تعكس مدى الحرص الذى تبديه عائلته فى ذلك اليوم لاستقبال جميع محبيه لإحياء ذكرى وفاته، إنه شعور لا يوصف حين ترى كل ركن كان يجلس فيه «أعز الناس» عبدالحليم حافظ، فتدرك أن ذكراه لا تزال حاضرة فى القلوب، مشهد لا يتغير؛ حيث تكتظ سلالم العمارة بجمهور من مختلف الأعمار، يقفون على بابه مرددين أغنياته، وكأن العندليب يسمعهم ويردد معهم: «بحلم بيك يا حبيبى أنا، يا اللى مليت أيامى هنا».

بيت العندليب

بعد أن اشتهر العندليب عبدالحليم حافظ، أقنعه صديقه وشريكه فى شركة الإنتاج، الحاج وحيد فريد، بالانتقال للسكن معه فى نفس العمارة بشارع النيل فى العجوزة، والمعروفة بـ«عمارة السعوديين»، حيث كان يسكن فيها أيضا فريد شوقى وزوجته هدى سلطان، ومحمد فوزى وزوجته مديحة يسرى، والراقصة ثريا سالم، إلى جانب وحيد فريد. كانت العمارة ملكا للأمير طلال بن عبدالعزيز، إلا أنه باعها لاحقًا لرجل يُدعى رمضان العنانى.

غادر عبدالحليم هذه العمارة وانتقل للسكن فى «زهراء الجزيرة» بالزمالك، بسبب خلاف حول إزالة مسجد يقع بين برجى العمارة، حسبما تردد، إذ كان أحد الملاك يرغب فى هدمه لبناء شقق سكنية، وهو ما أغضب عبد الحليم وبعض السكان، فقرر مغادرتها، ومع ذلك، بقى المسجد كما هو حتى اليوم.

بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر وتولى الرئيس أنور السادات الحكم، تحدث عبد الحليم حافظ مع وزير الداخلية حينها، ممدوح سالم، بشأن استئجار طابق فى عمارة «زهراء الجزيرة» بشارع قراقوش بالزمالك، والتى كانت مملوكة لصندوق خدمات الشرطة. وبدافع الحب لعبدالحليم، استأجر صديقه الأمير طلال بن عبدالعزيز الطابق الذى يعلوه، حيث كانت تجمعهما صداقة قوية.