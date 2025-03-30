وتقابل حبيب الحلقة 29.. انكشاف علاقة ليل وفارس للجميع وظهور سر خطير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:19 صباحاً - شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل "وتقابل حبيب" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث بدأت بكشف فارس (كريم فهمي) إلى أخيه حازم (محمود ياسين جونيور)، بأنه يحب ليل (ياسمين عبد العزيز) ويستعدا للزواج قريياً، وذلك بعدما شاهدهما حازم أمام استراحة الفيلا، وفي نفس الوقت، تخبر رقية (نيكول سابا) حماتها إجلال (أنوشكا)، بعلاقة فارس وليل وأن يوسف (خالد سليم) شاهدهما وتأكد من الأمر.

رقية تؤكد لـ إجلال أن الأنسب لهذه العائلة أن يتزوج فارس من أختها كاريمان (إنجي كيوان)، وأن الحل هو الإيقاع بين فارس وليل من خلال أختها فرح (بسنت شوقي) التي تحب فارس ولا تعرف ما بينه وبين أختها، لتذهب إجلال إلى ليل وتطلب منها اقناع أختها فرح بالابتعاد عن فارس لأنها تعطل زواجه من كاريمان، وجاء هذا التصرف من أجلال للإيقاع بين ليل وفرح وفارس حتى تفسد علاقتهما.

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وخلال أحداث الحلقة 29، يلتقي فارس بفرح ويعاتبها على تصرفاتها ولكنها ترفض أي حديث منه لأن ما شاهده هو السبب فيه، وأوضحت فرح لفارس، أنها أحبته منذ سنوات، وتؤكد أنه حارب الدنيا كلها وتمسك بها، وترك عمله في الشركة من أجلها، وأن كل ما حدث جعلها تتخيل وجود مشاعر منه تجاهها ومثلما هي تحبه هو يبادلها نفس الشعور، ليدافع فارس عن نفسه بأن فرح ترجمت تصرفاته معها بشكل مغاير تماماً عما يشعر به.

وتطورت الأحداث بحديث يدور بين ليل، وشقيقتها فرح، حيث تسأل ليل أختها عن شكل علاقتها بـ فارس وتندهش فرح من السؤال، وتنقل لها ليل ما قالته إجلال لها بأن هناك قصة حب بينهما، لتنفعل فرح وتؤكد أن فارس إذا كان آخر رجل في الدنيا لن تفكر فيه، تستكمل ليل حديثها بما قالته إجلال لها بأن فرح وكاريمان يحبانه، ولكن فرح تؤكد أن فارس ليس بينه وبين كاريمان أي شىء، لتخبرها ليل بأنها هي وفارس بينهما مشاعر حب، فهى تحبه وهو يحبها.

وكشف موسى ابن عم شهد (منة عرفة) لوالدها منصور (حمدى هيكل) أنه شاهد شهد مع حازم أبو العزم وضحك عليها بعدما وعدها بالزواج، ويؤكد على أنه صورهما فيديو، ليعنف منصور ابنته شهد التي تخبره بأن حازم ضحك عليها أنه يحبها ويريد الزواج منها، وكشف منصور عن سر خطير في نهاية الحلقة أن نعمة الخادمة (بتول الحداد) ليست ابنته وإنما ابنة عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله).

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مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

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