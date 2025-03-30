شكرا لقرائتكم خبر عن روما آخر محطات فيلم المشروع x لـ كريم عبد العزيز قبل طرحه في مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يستعد أبطال فيلم "المشروع x" أو "الأرض السوداء" للنجم كريم عبد العزيز، للسفر إلى العاصمة الإيطالية روما بعد إجازة عيد الفطر، وذلك من أجل تصوير عدد كبير من المشاهد التي تستغرق ما يقرب من 10 أيام، حيث ستكون روما هى المحطة الأخيرة للفيلم الذي سيتم الانتهاء من آخر مشاهده هناك.

فيلم "المشروع x" من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث يتم تصويره فى أكثر من دول ما بين مصر وتركيا واسبانيا وايطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية نظرا لطبيعة أحداثه التي تعتمد على التنقل بين مختلف الدول، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال شهر مايو المقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2025.

فيلم "المشروع x" من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، ويجسد كريم عبد العزيز خلال الأحداث ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوربية، ويواجه العديد من التحديات خلال رحلته لمطاردة هذه العصابة.

الفيلم يسجل تعاوناً جديداً بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً في الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبي" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفي الدراما تعاونا في 3 مسلسلات هي: مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.