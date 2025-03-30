طفل مسلسل "لام شمسية" يوجه رسالة مؤثرة للغاية لمخرج العمل

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل الطفل علي البيلي رسالة مؤثرة للغاية للمخرج المصري كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسية، برفقة مقطع فيديو من كواليس المشهد الأخير، حيث بدى وهو يحتضن المخرج بقوة.

وجاء في رسالة علي البيلي للمخرج كريم الشناوي: "من اليوم الأول جعلت كل شيء ممتع ومسلي، تعلمت منك الكثير، في البداية كنت خائفا من العمل في هذا المشروع لكن عندما التقينا وتحدثنا أدركت مدى أهميته وتأثيره، لقد منحتني ثقة كبيرة بالنفس وأنت السبب في النجاح أحبك كثيرا والعمل معك كان ممتعا".

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