شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29.. فرح تواجه فارس بمشاعرها والان مع تفاصيل الخبر

يقابل فارس (كريم فهمى)، فرح (بسنت شوقي) ويعاتبها على تصرفاتها التي شاهدها في مطعم كاريمان (إنجي كيوان) برقصها في حالة سكر، وذلك خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل وتقابل حبيب، الذي يُعرض ضمن موسم رمضان 2025، ويؤكد أن ما شاهده لم يعجبه تماما لأنها ليست هكذا، لتصدمه وتخبره بأنه ليس لها علاقة بتصرفاتها وترفض أى حديث منه لأن ما شاهده هو السبب فيه.

وأوضحت فرح لفارس، أنها أحبته من سنوات وكتمت في قلبها لأنه كان متزوجا، وتؤكد أنه حارب الدنيا كلها وتمسك بها، وترك عمله في الشركة وتمسك بها هي، وأن كل ما حدث جعلها تتخيل وجود مشاعر منه تجاهها ومثلما هي تحبه هو يبادلها نفس الشعور، ليدافع فارس عن نفسه بأن فرح ترجمت تصرفاته معها بشكل مغاير تماما عما يشعر به، وأنه بالفعل يحبها مثل أخته فقط وأنه لا يتحمل مسؤولية ما وصل لها، لتتأسف فرح لفارس عما بدر منها تجاهه.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29

وخلال الحلقة 29 من مسلسل وتقابل حبيب، ذهبت إجلال (أنوشكا) إلى استراحة ليل (ياسمين عبد العزيز) في الفيلا، وتطلب الحديث معها في موضوع مهم، وتخبرها بأنها جاءت حتلى تلحقها قبل أن يتورط الجميع، وتكشف أن فارس (كريم فهمى) من حق الزواج وتكون له زوجه وأم لابنه، وتخبر أن قصة حب فارس وكاريمان (إنجي كيوان) تواجه صعوبات بسبب فرح (بسنت شوقي)

تطلب إجلال من ليل، أن تقنع أختهالا فرح الابتعاد عن فارس حتى لا تحدث مشاكل في العائلة وحتى تفتح ليل صفحة جديدة معهم، ويأتي حديث إجلال مع ليل بغرض الإيقاع بين ليل وفرح وفارس حتى تفسد علاقتهما، خاصة وأن فرح تحب فارس وفى نفس الوقت لا تعرف أن أختها ليل تحبه، وهذه الطريقة اتفقت معها رقية عليها.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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