كيم كارداشيان على بُعد خطوة واحدة من ممارسة المحاماة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 01:19 مساءً - تسعى كيم كارداشيان بأن تضع نفسها في دائرة عمل جديدة، بعيداً عن شاشات التلفزيون والبرامج وريادة الأعمال، من خلال دراسة القانون؛ لتحقق حلمها في أن تصبح يوماً ما محامية. وقد بدأت كارداشيان بالفعل السير في طريقها منذ سنوات، والآن هي على مشارف الوصول، بعد أن خضعت لأحد الامتحانات المؤهلة لممارسة المهنة.

كيم كارداشيان تسير على نهج والدها الراحل

خضعت كيم كارداشيان يوم الخميس الماضي، 27 مارس، لامتحان المسؤولية المهنية متعدد الولايات (MPRE) في لوس أنجلوس، حيث ووفقاً للمؤتمر الوطني لامتحانات المحاماة، يُجرى التقييم عادةً قبل امتحان المحاماة، ويُشترط الحصول على درجة النجاح لممارسة القانون في كاليفورنيا.

وتُعد هذه الخطوة هي واحدة إضافية اتخذتها كيم نحو مهنة المحاماة منذ أن كشفت أنها تسير على خطى والدها الراحل روبرت كارداشيان عام 2019. ورغم أنها لم تتقدم بعد لامتحان المحاماة، إلا أنها أمضت السنوات القليلة الماضية في العمل على إصلاح العدالة الجنائية ومساعدة العديد من الأشخاص على تخفيف أحكام السجن الصادرة بحقهم.

وقد صرّحت، أثناء حديثها في قمة تايم 100 عام 2023، بأنها ستتخلى عن برامج تلفزيون الواقع؛ للتركيز على مسيرتها القانونية، وقالت، مشيرةً إلى عملها في إصلاح العدالة الجنائية: "سأكون سعيدةً بنفس القدر لو كنت محاميةً متفرغةً. لقد فتحت هذه الرحلة عينيّ كثيراً. يصبح الأمر مُرهقاً للغاية لأن هناك الكثير مما يجب القيام به".

كيم كارداشيان تجتاز امتحان Baby Bar

في ديسمبر من عام 2021، كشفت نجمة البرنامج الواقعي الشهير Keeping Up With The Kardishians، أنها اجتازت امتحان Baby Bar، وهو امتحان عملي للمحامين المتدربين في كاليفورنيا. وجاء نجاحها بعد رسوبها في الاختبار ثلاث مرات على مدار عامين.

وقالت كارداشيان على وسائل التواصل الاجتماعي حينها: "إن اجتياز الامتحان لم يكن سهلاً. بالنظر في المرآة، أنا فخورة حقاً بالمرأة التي تنظر إلى الوراء اليوم في الانعكاس"، وأضافت: "بالنسبة لأي شخص لا يعرف رحلتي في كلية الحقوق، أعلم أن هذا لم يكن سهلاً أو لم يكن ذلك لي".

وقالت كارداشيان إنها كانت تعاني من Covid-19 خلال إحدى محاولات اجتياز الاختبار، واستكملت قائلة: "لقد أخبرني كبار المحامين أن هذه كانت رحلة قريبة من المستحيل، وأصعب من طريق كلية الحقوق التقليدية، لكنها كانت خياري الوحيد وأشعر أنه من الجيد جداً أن أكون هنا وأنا في طريقي إلى تحقيق أهدافي".

امتحان Baby Bar

اجتياز امتحان طلاب السنة الأولى للقانون في كاليفورنيا، الذي يطلق عليه Baby Bar، مطلوب لأي طالب قانون في السنة الأولى في كاليفورنيا غير ملتحق بكلية قانون معتمدة من قبل نقابة المحامين الأميركية، أو لجنة ممتحني المحامين في كاليفورنيا. وقد اختارت كارداشيان التخلي عن برنامج درجة الدكتوراه التقليدية في القانون؛ كي تحصل على تدريب مهني لدى مكتب محاماة في سان فرانسيسكو، وكان عليها أن تنجح في مواصلة دراستها.

